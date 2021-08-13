СК закончил расследование убийства курсанта МВД, произошедшее 7 лет назад в Петербурге

В Петербурге организатора взрыва на площади Климова будут судить за убийство курсанта МВД. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

СК завершил расследование убийства курсанта МВД, которое произошло в 2014 году в Петербурге. Напомним, молодого человека застрелили возле станции метро «Комендантский проспект», с ним расправились из газового пистолета, переделанного под боевой.

На скамье подсудимых – 33-летний Антон Головырцев, тот самый организатор взрыва на площади Климова. Тогда он вместе с соучастником хотел покалечить кого-нибудь из сотрудников ГИБДД, но бесхозный пакет с бомбой задела пенсионерка. За несколько месяцев до этого злоумышленник предпринял еще одну попытку – но сотрудник поста полиции вовремя заметил устройство. Сейчас преступник отбывает 19,5 лет лишения свободы в колонии строго режима.

- Головырцев полностью признал вину в убийстве курсанта. Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Добавим, что преступнику грозит еще 20 лет лишения свободы.