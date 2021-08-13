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Здоровье13 августа 2021 19:07

Третья волна коронавируса в Петербурге еще не закончилась, уверен Беглов

При этом город продолжает наращивать темпы вакцинации
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге продолжается третья волна пандемии коронавируса.

В Петербурге продолжается третья волна пандемии коронавируса.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Александр Беглов заявил, что третья волна пандемии коронавируса еще не закончилась в Санкт-Петербурге . По словам градоначальника, Северная столица только начала спускаться с высокого плато по заболеваемости инфекцией. В Смольном уверены, что сейчас развитие эпидситуации напрямую зависит от темпов вакцинации, а они пока что радуют.

По данным на 13 августа, полный прививочный цикл закончили чуть больше 1,2 млн горожан. Свободных коек в стационарах становится больше, а суточное число госпитализаций уменьшается – за неделю на 12,7%.

- Мы должны успеть сформировать коллективный иммунитет как можно быстрее, до начала осеннего сезона ОРВИ, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

К слову, ранее Александр Беглов спрогнозировал четвертую волну коронавируса грядущей осенью, ссылаясь на мнение медиков.