13-летняя пассажирка теплохода ударилась головой об мост на Фонтанке

На Фонтанке 13-летняя девочка ударилась головой о Горсткин мост. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге 13-летняя девочка ударилась головой об мост на реке Фонтанке во время движения на теплоходе «Лахта». Все произошло в четверг, 12 августа, примерно в 12:30. Известно, что пассажирка находилась на палубе, но вдруг перед ней внезапно «образовался Горсткин мост. Увернуться она не успела. Девочку пришлось госпитализировать.

- Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушиб мягких тканей головы. Уроженка Петербурга, - уточнил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия на предмет того, соблюдались ли правила безопасности при эксплуатации теплохода. При наличии оснований, перевозчик и капитан могут заиметь проблемы.