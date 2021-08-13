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Происшествия13 августа 2021 19:51

13-летняя пассажирка теплохода ударилась головой об мост на Фонтанке

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На Фонтанке 13-летняя девочка ударилась головой о Горсткин мост.

На Фонтанке 13-летняя девочка ударилась головой о Горсткин мост.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге 13-летняя девочка ударилась головой об мост на реке Фонтанке во время движения на теплоходе «Лахта». Все произошло в четверг, 12 августа, примерно в 12:30. Известно, что пассажирка находилась на палубе, но вдруг перед ней внезапно «образовался Горсткин мост. Увернуться она не успела. Девочку пришлось госпитализировать.

- Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушиб мягких тканей головы. Уроженка Петербурга, - уточнил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия на предмет того, соблюдались ли правила безопасности при эксплуатации теплохода. При наличии оснований, перевозчик и капитан могут заиметь проблемы.