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Происшествия13 августа 2021 20:12

Очередной пожар произошел в одном из корпусов «Красного треугольника»

В этот раз на территории заброшенного здания загорелся мусор
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В "Красном треугольнике" сгорел очередной мусор. Фото: vk.com/spb_today

В "Красном треугольнике" сгорел очередной мусор. Фото: vk.com/spb_today

Очередной пожар возник на территории «Красного треугольника». Напомним, наибольшая часть корпусов предприятия давно заброшены. Как раз в таком из них и появился огонь вечером 13 августа. К счастью, пожар заметили очевидцы и вызвали на место спасателей МЧС. Те сработали оперативно и не дали огню распространиться на большой площади.

- В пятиэтажном неэксплуатируемом здании горел мусор на 20 квадратных метров. К ликвидации огня привлекли 20 человек личного состава МЧС на 4-х единицах техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что пострадавших в пожаре нет. К слову, в «Красном треугольнике» происходят не только пожары. Год назад там рухнула крыша одного из корпусов, а еще ранее упал с высоты граффитист.