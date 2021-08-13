В центре Петербурге выкупили 13 зданий бывшего ликеро-водочного завода

На Синопской набережной купили 13 зданий бывшего спиртзавода. Фото: google.com/maps

«Группа ЛСР» купила 13 зданий бывшего ликеро-водочного завода, находящегося на Синопской набережной в центре Санкт-Петербурга. Речь о предприятии «Ливиз», которое поставляло свою продукцию в императорский двор. Завод был одним из главных производителем спирта в России. Сделку оценили в 1,1 миллиарда рублей. Победитель предложил наибольшую цену и, собственно, опередил остальных участников торга.

- Теперь в собственность ЛСР перейдут 13 зданий общей площадью 33,2 тысячи квадратных метров, построенных в 1896-1897 годах. Имущественный комплекс завода дважды пытались реализовать, но покупателей найти не удавалось, - пишет «Петербургский дневник».

Пока что не сообщается, что именно будет с дореволюционными зданиями.