Тяжелобольного коронавирусом ребенка срочно направили в Петербург из Карелии

В Петербург в срочном порядке направили тяжелобольного коронавирусом ребенка из Карелии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из Карелии в Петербург в срочном порядке направили ребенка, болеющего коронавирусом в тяжелой форме. К сожалению, у юного уроженца республики диагностировали серьезное поражение легких, что редко встречается в молодом возрасте. В Минздраве Карелии тоже удивлены и объясняют, что транспортировка в Северную столицу необходима для спасения жизни ребенка.

- Из восьми детей, поступивших в Республиканскую инфекционную больницу в последние дни, у двоих – более тяжелое течение ковида. Одного ребенка со значительным поражением легких мы направили в Санкт-Петербург. Это требования протоколов, стандартов и алгоритмов лечения больных детей. Когда надо спасать ребенка – не до амбиций, - пишет глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей рабочей странице во «Вконтакте».

Известно, что все дети, лечащиеся от коронавируса в стационарах Карелии, заразились инфекцией от семьи, дома. Поэтому взрослых просят оперативно обращаться ко врачу при появлении симптомов заболевания. Как вариант, для больного нужно выделить отдельную комнату.