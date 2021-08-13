Музей Бродского в Петербурге опасается выселения из Дома Мурузи

Музей Бродского в Петербурге опасается выселения. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Музей Иосифа Бродского, находящийся в Доме Мурузи в Санкт-Петербурге, опасается выселения. В Instagram-аккаунте учреждения опубликовали письмо от фонда создания музея с намерением с 30 августа 2021 года расторгнуть текущий договор, позволяющий безвозмездно пользоваться помещениями квартиры №28, где поэт жил с 1955 по 1972 годы.

Та самая бумага. Фото: instagram.com/brodsky.online

- В течение тридцати рабочих дней со дня прекращения договора мы обязаны по акту вернуть помещение фонду создания музея. Мы, естественно, готовы к любым контактам, но суть письма, на наш взгляд, очевидна. Некоторые представители фонда в частном порядке дают устные комментарии, дескать, письмо лишь формальность, но это не следует из сути документа, полученного нами, - сетуют сотрудники музея «Полторы комнаты».

Любители Бродского добавляют, что спасательным жилетом может служить дополнительный договор, ранее подписанный обеими сторонами и истекающий 23 февраля 2022 года. Так что все экскурсии и лекции, намеченные на август и сентябрь, все-таки состоятся.