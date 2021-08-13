Петербуржец забил до смерти отчима и выпал с балкона на проспекте Ударников

В Петербурге пасынок жестоко расправился со своим отчимом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 25-летний пасынок забил до смерти 43-летнего отчима. Все произошло в парадной одного из домов на проспекте Ударников. Соседи услышали громкую ругань на лестничной площадке, выглянули и увидели огромную лужу крови и мертвого мужчину. На место тут же вызвали полицию. По прибытии сотрудники МВД обнаружили и второй труп, самого пасынка. Он выпал с балкона.

- Версия суицида не исключается. Установлено, что мужчины поссорились на почве личных неприязненных отношений. Сначала пасынок убил отчима, а потом выпал с балкона лестничной площадки, с 13 этажа. С места изъяли смывы крови, работала следственно-оперативная группа, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.