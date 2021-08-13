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Общество13 августа 2021 23:13

300 килограммов нефти собрали с речки Дудергофки в Петербурге

Причина загрязнения черной жижей неизвестна
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Дудергофка опять наполнилась нефтепродуктами. Фото: ГУП «ПИЛАРН»

Дудергофка опять наполнилась нефтепродуктами. Фото: ГУП «ПИЛАРН»

В Санкт-Петербурге ликвидировали большой разлив нефтепродуктов на речке Дудергофке. В последнее время она чем только ни страдала – заполнялась то пеной, то бетоном и арматурой. В этот раз река почернела. Неизвестную темную субстанцию выехали убирать сотрудники экологической службы. Скопление нефти было возле дома №133 на проспекте Коммунаров.

Пока неизвестно, откуда появилась черная субстанция. Фото: ГУП «ПИЛАРН»

Пока неизвестно, откуда появилась черная субстанция. Фото: ГУП «ПИЛАРН»

- Специалисты подтвердили факт загрязнения. Акваторию обработали активной пеной. Всего с места собрали 300 килограммов нефтеводяной смеси, - сообщили в пресс-службе ГУП «ПИЛАРН».

Экологи напоминают, что при обнаружении загрязнения в акватории различных водных объектов, можно звонить по круглосуточному телефону 417-59-36.