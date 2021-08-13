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Происшествия13 августа 2021 23:50

Леди на BMW влетела в каршеринг на перекрестке Невского и Литейного

В жестком ДТП никто не пострадал, но пробка была длинная
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На пересечении Невского и Литейного проспектов BMW столкнулся с каршерингом. Фото: vk.com/dorinspb

На пересечении Невского и Литейного проспектов BMW столкнулся с каршерингом. Фото: vk.com/dorinspb

BMW столкнулся с каршерингом на перекрестке Невского и Литейного проспектов. Жесткое ДТП произошло примерно в 22:15. От удара каршеринг отлетел в сторону тротуара и зацепил припаркованный «Опель». К счастью, из людей никто не пострадал, но повреждения у автомобилей серьезные.

На место приехали спасатели МЧС, чтобы ликвидировать последствия. Фото: vk.com/dorinspb

На место приехали спасатели МЧС, чтобы ликвидировать последствия. Фото: vk.com/dorinspb

- По предварительной информации, девушка на белом BMW двигалась по Литейному проспекту от станции метро «Владимирская» в сторону Литейного моста и пролетела на запрещающий сигнал светофора, вследствие чего совершила столкновение с каршеринговым автомобилем «Ниссан», - пишет «Дорожный инспектор» со ссылкой на источники в УГИБДД.

К слову, за рулем каршеринга находилась тоже женщина. На месте более часа были пробки.

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Жесткое ДТП каршеринга и BMW произошло в самом центре Петербурга
Жесткое ДТП каршеринга и BMW произошло в самом центре Петербурга
Видео: vk.com/spb_today