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Здоровье14 августа 2021 12:10

Заболеваемость от коронавируса в Петербурге продолжает расти

Смертность тоже немного повысилась
Агния ПЕРОВА
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Еще 1823 петербуржца заболели коронавирусом.

Еще 1823 петербуржца заболели коронавирусом.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Больных коронавирусом в Северной столице становится больше. Судя по статистике портала «Стопкоронавирус.рф», в пятницу, 13 августа, зафиксировали 1810 новых случаев за сутки. А в субботу, 14 августа, уже 1823.

С начала пандемии в Петербурге отмечено 554 942 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 528 088 пациентов (+1899), а умерли 19 938 человек (+48).

В Ленинградской области количество заражений коронавирусом за сутки немного снизилось, а число выздоровевших увеличилось. Сейчас статистика выглядит так: заражений – 59 380 (+231), смертей – 2315 (+15), выздоровлений - 48 414 (+104).

Статистика коронавируса в Санкт-Петербурге на 14 августа 2021