Число госпитализаций больных коронавирусом в Санкт-Петербурге снижается

Число госпитализаций в Санкт-Петербурге продолжает снижаться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число госпитализаций больных коронавирусом в Санкт-Петербурге постепенно снижается. 12 августа в больницы доставили 305 человек, 13 августа - 276. За последние сутки госпитализировали с инфекцией чуть более 270 человек. Такие цифры в субботу, 14 августа 2021 года, сообщает городской Комитет по здравоохранению.

Так, в стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 4 841 человек. Из них в реанимации – 496, подключено к ИВЛ – 216. За сутки в больницы поступило 273 человека, выписано – 315.

Больных с коронавирусом принимает 21 стационар: 13 городских и 8 федеральных. В них развернуто 6777 коек, из них свободными остаются 40,14 процентов.

Напомним, что заболеваемость коронавирусом в городе на Неве продолжает расти. За минувшие сутки в Северной столице заболели чуть более 1,8 тысячи человек.