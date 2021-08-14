В Летнем саду рухнула 260-летняя липа

В Летнем саду Русского музея упала 260-летняя липа. Фото:www.instagram.com/rusmuseum.gardens.

Летний сад Русского музея лишился ценнейшего экспоната. В субботу, 14 августа, из-за сильного ветра там рухнула 260-летняя липа. Об этом сообщается на официальной странице садов музея в Instagram.

Судя по фотографиям, ствол дерева сгнил изнутри. К счастью, никто из людей не пострадал. Правда, во время падения липа снесла с постамента одну рядом стоящую скульптуру - «Аллегорию сладострастия».

Администрация музея просит жителей и гостей города не гулять в садах Русского музея в ветреную погоду, так как им более 300 лет и на их территории растет немало старовозрастных деревьев.

- Нахождение может быть опасно. Будете осторожны и очень внимательны, - отметили сотрудники Русского музея.

Ранее в Ботаническом саду рухнул 160-летний дуб.