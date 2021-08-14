Cуд избрал меру пресечения тренеру по тхэквондо из Петербурга, обвиняемому в разврате школьницы

Оперативники задержали мужчину 12 августа в спортивном клубе на Приморском шоссе. Фото: Артем КИЛЬКИН

В субботу, 14 августа, Приморский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения тренеру по тхэквондо, который обвиняется в растлении 15-летней на тот момент школьницы. Следствие предполагает, что 29-летний Ренат Т. несколько лет пользовался своим положением и приставал к несовершеннолетней девочке. И, возможно, не только к ней.

В объединенной пресс-службе судов отметили: 29-летний Ренат Т., узнав, что правоохранители «копают» под него, избавился от своего мобильного, с которого общался с девочкой. Во время следственных действий соврал, где живет. А его супруга спрятала все техустройства и не говорит, где они находятся.

До 11 октября ему запрещено покидать жилище с 09.00 до 20.00, посещать массовые мероприятия и участвовать в них, общаться с потерпевшими, свидетелями, пользоваться Интернетом и телефоном, отправлять и получать посылки и бандероли, письма, телеграммы и так далее.

Мужчина просил подписку о невыезде, но суд его не послушал.