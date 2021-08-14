Росприроднадзор проверит, законно ли проводят работы в Финском заливе

Активисты и общественники обеспокоены тем, что происходит у «Балтийской жемчужины». Фото: vk.com/waterfrontsave.

Управление Росприроднадзора по Северо-Западному Федеральному округу проверит законность работ в Финском заливе в районе ЖК «Балтийской жемчужины» Красносельского района Санкт-Петербурга. С этой просьбой к ним обратились активисты и местные жители. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Граждане зафиксировали наличие грунтов на акватории залива. Также рядом с местом работ имеется информационный щит, на котором содержатся сведения о проведении работ по берегоукреплению, - отметили в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО.

Сотрудники Росприроднадзора проверят, есть ли у строителей разрешение на работы в акватории Финского залива и принимались ли меры по защите морской акватории от негативного воздействия.