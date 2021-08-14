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Общество14 августа 2021 21:03

На аэродроме «Горская» появятся вертолетная площадка и музей воздухоплавания

Александр Беглов одобрил концепцию развития аэродрома
Агния ПЕРОВА
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Главе города понравились идеи по развитию аэродрома.

Главе города понравились идеи по развитию аэродрома.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Территорию аэродрома «Горская» в Курортном районе Санкт-Петербурга планируют развивать в нескольких направлениях. Губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал эту концепцию. Об этом рассказали в субботу, 14 августа, в пресс-службе Смольного.

Она предполагает реализацию проектов и программ по патриотическому воспитанию молодежи на территории аэродрома, а также развитие центра по парашютной подготовке.

- Там планируются зоны парашютного и парамоторного спорта, беспилотных летательных аппаратов и авиамоделизма. Будет реконструирована взлетно-посадочная полоса. Помимо площадки для самолетов появится вертолетная площадка, - отметили в ведомстве.

Кроме того, откроют музей воздухоплавания и площадку парка «Патриот».