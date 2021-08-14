Петербуржцам предложили выбрать имя для самки гиббона из Ленинградского зоопарка

В зоопарке отмечают, что озорная самочка - мамина дочка. Фото: Ленинградский зоопарк.

Ленинградский зоопарк в субботу, 14 августа 2021 года, объявил конкурс на лучшее имя для детеныша гиббона. Ровно год назад в день рождения зоопарка пара белоруких гиббонов Персей и Габина преподнесла волшебный подарок - новорожденного детеныша. Пол обезьянки уже определили – это девочка.

- Она проводит почти все время с мамой Габиной. До двух лет детеныши белоруких гиббонов находятся в очень тесном контакте с матерью, сидя у них на животе. Сегодня все больше стал проявляться нрав самочки: она очень любопытна, игрива, бегает со своей сестренкой Эллиной и интересуется людьми, - рассказали в зоопарке.

Кроха уже пробует на зуб взрослую пищу. Больше всего она любит перец, морковку и вареные яйца.

Главное условие – оно должно быть греческим. Именно такие клички в зоопарке дают всем членам семейства гиббонов.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно бросить письмо со своим вариантом в специальный ящик у вольера белоруких гиббонов. Обязательно укажите свои контактные данные. Победителю вручат приз – 2 билета в зоопарк! Конкурс продлится до 29 августа, а 1 сентября подведут итоги.