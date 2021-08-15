На участке внутреннего кольца КАД перекроют две полосы движения

Часть КАД перекроют Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге перекроют участок внутреннего кольца КАД. Ограничение движения введут между транспортной развязкой на пересечении с Шафировским проспектом и с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола»). Там закроют две полосы

- В связи с ликвидацией колейности покрытия проезжей части в период с 21 августа по 1 сентября 2021 года будут перекрыты для движения третья и четвертая полосы, а по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час, - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На месте перекрытий установят временные дорожные знаки и водоналивные барьеры, которые перегородят место работ. Также там планируют поставить сигнальные фонари дежурного освещения.

Информация о перекрытии появится н на электронном табло КАД. Работы пообещали вести круглосуточно. Поэтому сроки перекрытия могут еще скорректировать.