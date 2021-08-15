Гимназистка сорвалась с третьего этажа, пытаясь втайне от родителей сбежать из дома через окно

Ученица 7 класса гимназии в Никольском пыталась сбежать из дома через окно третьего этажа. Покинуть квартиру 13-летняя девушка пыталась, спустившись с помощью кушака (толстый пояс). Однако операция провалилась и школьница рухнула на землю.

- Девушка госпитализирована в больницу с тупой травмой живота, - сообщил источник "КП-Петербург". - Она в тяжелом состоянии.

Семья у девушки неполная. На учете не состоит. По каким причинам девушка выбрала такой способ покинуть квартиру неизвестно. Судя по всему, она хотела сделать это втайне от родителей.

Сейчас полицейские проводят проверку.