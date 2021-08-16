Дожди и до +22 градусов обещают в Петербурге в понедельник, 16 августа

С понедельника в Петербурге пойдут дожди. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Переменчивая петербургская погода порадует жителей и гостей Северной столицы небольшим дождем, но все же теплом, в наступивший понедельник. Сильных осадков синоптики на 16 августа не прогнозируют, но уже со вторника метеобстановка изменится в худшую сторону.

- В понедельник в Петербурге ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Температура днем составит +20…+22 градуса. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление будет держаться чуть ниже нормы, но начнет немного повышаться, - сообщает городской гидрометцентр.

17 августа в Петербург придут грозы. И если утром дожди останутся кратковременными, то к вечеру они превратятся в ливни. Восточный и юго-восточный ветер из умеренного превратится в сильный, особенно резкие порывы возможны при грозе. Атмосферное давление начнет понижаться.

Но, несмотря на ухудшение погоды, станет теплее. Термометры покажут +23…+25 градусов. Ожидаются грозы и в среду, 18 числа.