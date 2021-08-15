Владимир Путин наградил школьницу, спасшую двух детей из воды в Петербурге

Девушка спасла двух детей Фото: СОЦСЕТИ

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении школьницы, которая в Петербурге спасла двух ребят из воды. ЧП произошло в январе 2020 года. Девочка приехала в Северную столицу из города Вышний Волочек. Она шла около Дудергофского канала и решили перейти с одного берега на другой. Проходя по мосту, школьница услышала детские крики. Лиза посмотрела вниз и заметила двух мальчиков, которые пытались выкарабкаться из воды.

Десятиклассница сразу же бросилась к детям. Лиза схватила ребят за руки и пыталась их успокоить. Те сильно перепугались. Один из них дернул девочку и она тоже свалилась в воду. Но в воде ей удавалось удержать на плаву детей. К месту ЧП подоспели взрослые, которые и помогли всем выбраться из воды.

Тонувшим мальчикам оказалось 11 и 9 лет. С ними все хорошо. А Лизу наградил глава государства.

- За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, - говорит в указе президента о награждении.

Девушка получила медаль "За спасение погибавших".