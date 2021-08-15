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Общество15 августа 2021 16:03

МЧС Ленобласти выпустило предупреждение о ливнях и грозах

На регион надвигается непогода
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
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Ливни ожидаются в регионе

Ливни ожидаются в регионе

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС Ленинградской области предупредило жителей региона о надвигающейся непогоде. Стоит быть осторожнее 16, 17 и 18 августа. В эти дни будут бушевать ветер, дожди и грозы.

- 16 августа на территории Ленинградской области ожидаются местами порывы ветра до 15 метров в секунду, - сообщает МЧС.

17 и 18 августа в отдельных районах региона ожидаются ливни и грозы. Местами порывы ветра до 17-18 метров в секунду.

При выходе на улицу стоит соблюдать меры предосторожности.