МЧС Ленобласти выпустило предупреждение о ливнях и грозах

Ливни ожидаются в регионе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС Ленинградской области предупредило жителей региона о надвигающейся непогоде. Стоит быть осторожнее 16, 17 и 18 августа. В эти дни будут бушевать ветер, дожди и грозы.

- 16 августа на территории Ленинградской области ожидаются местами порывы ветра до 15 метров в секунду, - сообщает МЧС.

17 и 18 августа в отдельных районах региона ожидаются ливни и грозы. Местами порывы ветра до 17-18 метров в секунду.

При выходе на улицу стоит соблюдать меры предосторожности.