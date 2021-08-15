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Общество15 августа 2021 17:47

Власти назвали число больных коронавирусом в реанимации и на ИВЛ в Петербурге

В тяжелом состоянии почти полтысячи больных
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
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Власти назвали число больных на ИВЛ

Власти назвали число больных на ИВЛ

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге обнародовали подробную статистику по заболеваемости коронавирусом в городе. Власти рассказали, какое число людей сейчас находится в реанимации и на ИВЛ. Также описали, как сейчас обстоит ситуация с коечным фондом.

- Сейчас в городе развернуть 6 тысяч 735 коек для больных коронавирусом и с пневмониями, - рассказывают в правительстве города. - Свободно при это 42 процента коек.

В реанимации сейчас находится 497 больных коронавирусом, на ИВЛ - 227 человек.