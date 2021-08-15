В центре Петербурга образовалась пробка из-за женщины, которой стало плохо за рулем

Даме стало плохо Фото: ДТП и ЧП Петербурга

В центре Санкт-Петербурга образовалась пробка из-за женщины, которой стало плохо за рулем автомобиля. ЧП произошло на перекрестке Маяковской и Некрасова. Женщина остановилась прямо посреди дороги, из-за чего сильно осложнила жизнь автомобилистам.

- Женщине за рулем стало плохо, или эпилепсия или что-то еще, полиция откачивает и шарит по машине, была пробка, - сообщили очевидцы в группе ДТП и ЧП Петербурга.

На снимках с места происшествия видно, как полиция оказывают помощь водителю. Женщину будут осматривать врачи.