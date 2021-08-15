«Зенит» не смог обыграть московский «Локомотив» на выезде

"Зенит" сыграл вничью Фото: "Зенит"/Вячеслав Евдокимов

«Зенит» и «Локомотив» не смогли выявить победителя во время матча в Москве. Почти оба тайма команды играли в сухую. Разбавил ход игры лишь Смолов, пробивший ворота "Зенита", Однако мяч был вне игры, поэтому гол не засчитали.

Открыть счет в матче удалось лишь на 85-ой минуте. Судья назначил пенальти в ворота москвичей после того, как их вратарь зацепил Сердара и не дал тому забить мяч. Распечатать ворота соперников удалось Сутормину, который отправил мяч в левый нижний угол ворот.

Однако преимущество сине-бело-голубых длилось недолго. Вскоре пенальти назначили уже в ворота петербуржцев. В итоге Смолов сравнял счет в матче - 1:1.

Тем не менее, "Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице. Следующий матч петербуржцы проведут в субботу, 21 августа. На игру они отправятся на выезд в Уфу.