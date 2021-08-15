На дебошира, избившего полицейского молотком по голове в Петербурге, возбудили уголовное дело

Полицейские пострадали от неадекватного мужчины Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после нападения на полицейского, приехавшего на вызов о бытовой ссоре. Сотрудник МВД приехал в Шушары в квартире на улице Пушкинского поселка. Дверь силовикам открыл неадекватный хозяин квартиры, который тут же набросился на полицейского с молотком, несколько раз ударив им стража порядка по голове.

- Возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - сообщили в ГСУ СКР по Петербургу. - Второй сотрудник полиции, защищая себя и коллегу, применил табельное оружие, произведя выстрел в сторону нападавшего.

Применения оружия признанно законным. Сейчас раненный дебошир находится в больнице под охраной.