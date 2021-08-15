В Петербурге засняли водителя, управлявшего иномаркой с младенцем на руках

Водитель держал ребенка на руках Фото: t.me/Megapolisonline

В Санкт-Петербурге очевидцы сняли на видео, как водитель иномарки управляет машиной, держа на руках младенца. Незадачливого шофера запечатлели на набережной Фонтанки, когда он заезжал во двор.

- Очень интересный персонаж попался сегодня на набережной Фонтанки, дом 110, - рассказали очевидцы телеграм-каналу "Мегаполис". - Водитель очень уставшей Volvo ехал по набережной и затем заруливал во двор, держа на руках младенца. На вид ребенку не более двух лет. Думаю, что компонентные органы и органы опеки должны проверить его на вменяемость.

На видео видно, как ребенок действительно сидит на руках у водителя. Мужчина, заметив камеру, быстро скрылся во дворе дома.