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Общество16 августа 2021 9:20

Работающим пенсионерам в Петербурге могут платить до 150 тысяч рублей

Речь идет о врачах и квалифицированных специалистах
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Квалифицированным специалистам готовы платить много независимо от их возраста.

Квалифицированным специалистам готовы платить много независимо от их возраста.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Даже в пенсионном возрасте есть шанс получать высокую зарплату. Причем не только банкирам и бизнесменам, но и обычным квалифицированным специалистам. Речь идет о профессиях, где опыт и знания значат очень много. В медицине, например.

- Пожилые петербуржцы при наличии соответствующего образования могут устроиться на должность врача УЗИ, отоларинголога, бухгалтера или инженера. Заработная плата варьируется от 30 до 150 тысяч рублей, - пишут «Невские новости» со ссылкой на экспертов портала для поиска работы SuperJob.

По словам специалистов, на рынке труда всегда есть спрос на высококвалифицированных специалистов, поэтому возраст - не главное. Другой вопрос, что сотрудников часто ищут по резюме, размещенном в интернете. И это работающим пенсионерам надо иметь ввиду.

- Мы советуем возрастным соискателям для поиска работы в первую очередь привести в порядок резюме, - отмечают эксперты.