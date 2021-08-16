Работающим пенсионерам в Петербурге могут платить до 150 тысяч рублей

Квалифицированным специалистам готовы платить много независимо от их возраста. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Даже в пенсионном возрасте есть шанс получать высокую зарплату. Причем не только банкирам и бизнесменам, но и обычным квалифицированным специалистам. Речь идет о профессиях, где опыт и знания значат очень много. В медицине, например.

- Пожилые петербуржцы при наличии соответствующего образования могут устроиться на должность врача УЗИ, отоларинголога, бухгалтера или инженера. Заработная плата варьируется от 30 до 150 тысяч рублей, - пишут «Невские новости» со ссылкой на экспертов портала для поиска работы SuperJob.

По словам специалистов, на рынке труда всегда есть спрос на высококвалифицированных специалистов, поэтому возраст - не главное. Другой вопрос, что сотрудников часто ищут по резюме, размещенном в интернете. И это работающим пенсионерам надо иметь ввиду.

- Мы советуем возрастным соискателям для поиска работы в первую очередь привести в порядок резюме, - отмечают эксперты.