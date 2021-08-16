Пожар возник на Северном заводе в Петербурге

На Коломяжском проспекте горит производственное здание. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пожар по повышенному номеру сложности тушат на Ленинградском Северном заводе. В одном из зданий, принадлежащих предприятию, загорелась кровля. На место ЧП прибыли несколько пожарных расчетов МЧС.

- В 09:48 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, Коломяжский проспект, 10. В производственном здании, на крыше, происходит горение кровли. Площадь горения уточняется. В 10:12 пожару присвоен ранг 1-БИС, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

На месте ЧП работает шесть единиц техники и 28 человек личного состава. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

ОБНОВЛЕНО:

На крыше горел утеплитель на площади в 20 квадратных метров. Возгорание локализовано, повышенный ранг пожара снят.