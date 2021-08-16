Пожар на Севером заводе локализован, горел утеплитель на крыше

Пожар на Северном заводе локализован. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские спасатели за полчаса справились с пожаром, возникшим в одном из корпусов Ленинградского северного завода. В здании на Коломяжском проспекте, 10 утром 16 августа загорелась крыша. Учитывая, что предприятие раньше было оборонным, ЧП присвоили повышенный номер сложности.

- В 09:48 поступило сообщение о пожаре. В производственном здании, на крыше, происходило горение кровли. В 10:12 пожару присвоен ранг 1-БИС, - сообщала пресс-служба петербургского управления МЧС.

По прибытии на место оказалось, что на площади около 20 квадратных метров горел утеплитель. Огонь был быстро локализован и уже в 10:29 пожару присвоили обычный первый номер.

На месте находятся есть единиц техники и 28 человек личного состава МЧС. Работы по ликвидации возгорания продолжаются.

ОБНОВЛЕНО:

В 10:47 пожар ликвидирован.