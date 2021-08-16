Мать с мертвым ребенком на руках пришла в роддом на проспекте Солидарности

СК проводит проверку после гибели 4-летнего ребенка в Кудрово. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Женщина с мертвым ребенком на руках пришла в роддом на проспекте Солидарности днем в минувшее воскресенье. В больницу мать принесла сына после того, как он выпал из окна 16 этажа дома на Областной улице в Кудрово.

- 15 августа в 14:56 от дежурного врача службы скорой помощи поступила телефонограмма в полицию о том, что в приемный покой родильного дома пришла мать с ребенком на руках, который выпал из окна на другом адресе. Ребенок умер, - сообщает источник «КП-Петербург».

Приехавшие на место оперативники установили, что погибшим оказался 4-летний мальчик, сын 33-летней гражданки Азербайджана. Семья несколько лет жила в Кудрово. Женщина рассказала следователям, что малыш погиб по трагической случайности - поскользнулся и выпал из окна квартиры на 16-м этаже.

Сейчас тело ребенка направлено в морг для точного установления причин смерти, проверку ведет Следственный комитет.