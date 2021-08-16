Петербурге резко снизилось число заболевших коронавирусом

За сутки в Петербурге заболели меньше 1400 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге резко снизилась суточная заболеваемость коронавиусом. По итогам воскресенья медики зафиксировали 1383 случая заражения ковидом. Тогда как в субботу из было свыше 1600, а в пятницу - более 1800.

- С начала пандемии в Петербурге заболели 557 993 человека(+1383 за сутки), умерли - 20 025 (+44), выздоровели - 531 443 (+1794), - сообщает портал «Стопкоронавирус.рф».

Отметим, что суточная смертность при этом остается на том же уровне, что и на прошлой неделе, а общее количество жертв коронавируса в Петербурге превысило 20 тысяч человек. А излечившихся пациентов существенно больше, чем заболевших.

В Ленинградской области ситуация немного иная. Там новых случаев ковида больше, чем выздоровлений. За все время в регионе заразились 59 842 человек (+232), умерли – 2348 (+16), выздоровели - 48 577 (+76).