Видео задержания петербургского таможенника показал СК

Борца с коррупцией взяли на коррупции. Фото: Северо-Западное СУТ СКР

Следственный комитет показал оперативную съемку с задержанием и.о. начальника отдела по борьбе с коррупцией Северо-Западного таможенного управления. Петербургский чиновник попался на передаче ему денег за беспроблемное оформление партии 20 автомобилей. Задерживали его в Москве.

- Следствием установлено, что в июле текущего года подозреваемый вступил в преступный сговор с иными должностными лицами таможенного управления, направленный на систематическое получение от представителя коммерческой организации взяток за неприятие дополнительных мер по проверке юридического лица при проведении процедуры таможенного оформления, -сообщает пресс-служба Северо-Западного управления СК на транспорте.

Другими словами, таможенный чиновник пообещал за скромную плату в 700 долларов с машины обеспечить быстрое оформление партии автомобилей, проходящих границу. Бизнесмены согласились, но пошли с заявлением в ФСБ.

Дальнейшая операция шла под контролем оперативников и таможенника взяли с поличным при передаче денег. Все это было снято на камеру. Теперь борцу с коррупцией грозит от 8 до 15 лет лишения свободы по делу о взятке в особо крупном размере.