МЧС предупреждает о ливнях, грозах и сильном ветре в Петербурге 17 августа

Непогода обрушится на Петербург 17 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН

Региональные управления МЧС по Петербургу и Ленинградской области предупреждают о резком ухудшении погоды, которое ожидается уже во вторник. Кроме обещанных синоптиками проливных дождей, город и область ждут грозы и сильный ветер.

- В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. По информации Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 августа местами ожидаются ливни, грозы, порывы ветра до 18 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны! - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

В Ленинградской области 17 августа также ожидаются ливни, грозы и ветер в 15-18 метров в секунду.

В среду, 18 августа, погода будет точно такой же, а 19 числа осадки прекратятся, но сильный ветер останется.