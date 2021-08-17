Ливни с грозами и сильный ветер обещают в Петербурге во вторник, 17 августа

17 августа в Петербург придут дожди и грозы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жаркая, но ненастная погода ждет жителей Петербурга в наступивший вторник. По прогнозу синоптиков, 17 августа город не только зальет дождями, но и «сдует» ветром. Неприятности обещаны и Ленинградской области.

- Днем в Петербурге ожидаются кратковременные дожди, к вечеру местами ливни, грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозе порывистый, до сильного. Температура воздуха составит в дневное время +23...+25 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - сообщает городской гидрометцентр.

Об ухудшении метеоусловий горожан уже предупредили в Главном управлении МЧС по Петербургу. Точно также поступили и областные спасатели. Во вторник в 47 регионе также ждут ливни, грозы и резкие порывы ветра, скоростью 15-18 метров в секунду.

Такой же прогноз синоптики дают на 18 число, а к четвергу стихия успокоится и останется ветер с порывами в 15 метров в секунду.