Суд отменил решение КГИОП о непризнании памятником здание ВНИИБ на площади Мужества

Суд опять отменил решение КГИОПа об отказе признать здание ВНИИБа памятником. Фото: vk.com/vniib

Санкт-Петербургский городской суд встал на сторону градозащитников и отменил распоряжение Комитета по охране и использованию памятников (КГИОП) об отказе признать памятником здание ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте, 49. Ранее было объявлено о планах снести ВНИИБ и возвести на его месте жилой комплекс.

- К сожалению, это не означает, что ВНИИБ теперь станет памятником и будет защищен от сноса. Вопрос о статусе ВНИИБ чиновники из КГИОП рассматривали дважды: в 2019 и в 2021 году.. Оба раза КГИОП отказался признавать здание памятником, проигнорировав мнение многочисленных экспертов, - пишут активисты в созданной для защиты здания ВНИИБ группе.

Градозащитники отмечают, что решение КГИОПом принималось на основе выводов экспертов, созванных за два дня до оглашения результатов. Поэтому вердикт суда не гарантирует безопасность зданию «сталинской» постройки, а лишь еще раз обращает внимание на спорность и скандальность ситуации.