Nissan перевернулся на крышу после ДТП на Курляндской улице в Петербурге

Фото: читатель "КП"
Серьезное ДТП произошло 16 августа в Адмиралтейском районе Петербурга. На перекрестке улицы Курляндской и Старо-Петергофского проспекта перевернулся белый Nissan Almera. Как сообщили очевидцы «Комсомолке», авария случилась в 14:30. По предварительным данным, в иномарку въехал Chrysler, из-за чего та опрокинулась на крышу.
- Девушка из белого автомобиля госпитализирована, - добавили очевидцы в соцсетях.
А вот у самого водителя автомобиля Chrysler лишь царапины и от госпитализации он отказался. Также на месте работали сотрудники МЧС, но помощь их не потребовалась.
На видео, которое прислали в редакцию «КП-Петербург» свидетели происшествия, хорошо заметны последствия аварии.
После самого ДТП на дороге образовывалась пробка. Из-за столкновения иномарок этот участок дороги сильно «покраснел».