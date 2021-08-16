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Происшествия16 августа 2021 15:38

Nissan перевернулся на крышу после ДТП на Курляндской улице в Петербурге

Девушка из этого автомобиля получила травму и отправилась в больницу
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Фото: читатель "КП"

Фото: читатель "КП"

Серьезное ДТП произошло 16 августа в Адмиралтейском районе Петербурга. На перекрестке улицы Курляндской и Старо-Петергофского проспекта перевернулся белый Nissan Almera. Как сообщили очевидцы «Комсомолке», авария случилась в 14:30. По предварительным данным, в иномарку въехал Chrysler, из-за чего та опрокинулась на крышу.

- Девушка из белого автомобиля госпитализирована, - добавили очевидцы в соцсетях.

А вот у самого водителя автомобиля Chrysler лишь царапины и от госпитализации он отказался. Также на месте работали сотрудники МЧС, но помощь их не потребовалась.

В Петербурге "Ниссан" перевернулся на крышу после столкновения

На видео, которое прислали в редакцию «КП-Петербург» свидетели происшествия, хорошо заметны последствия аварии.

После самого ДТП на дороге образовывалась пробка. Из-за столкновения иномарок этот участок дороги сильно «покраснел».