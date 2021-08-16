Больше 20 тысяч человек умерли от коронавируса в Петербурге

За все время в Петербурге умерли от коронавируса более 20 тысяч человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество смертей от коронавируса в Петербурге превысило 20 тысяч случаев. Очередная психологическая отметка была преодолена 16 августа, после публикации данных по суточной смертности.

- За сутки в России скончались 806 человек. В том числе 54 - в Москве и 44 - в Петербурге, - сообщает портал «Стопкоронавирус.рф.»

Таким образом, всего с начала пандемии по стране умерли 171 305 пациентов с коронавирусом. 26 651 - в столице, 20 025 - в Петербурге. И это при том, что население Москвы в 2,5 раза превосходит численность жителей города на Неве. Причины более высокой смертности в Смольном ранее объясняли существенной численностью пожилого населения и иными методиками подсчета.

В Ленинградской области за все время скончались 2348 пациентов (+16 случаев).