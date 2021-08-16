Нарушения нашли в пяти барах после рейда по улице Рубинштейна

Очередные рейды прошли на улице Рубинштейна. Фото: gov.spb.ru

Крупные денежные штрафы грозят владельцам баров, расположенных на улице Рубинштейна. Рейд по самой ресторанной улице Петербурга прошел после многочисленных жалоб местных жителей.

- Кафе и рестораны в центре города на особом контроле. Важно, чтобы все предприятия соблюдали меры санитарной безопасности и не устраивали летние кафе без соответствующих разрешений. Проверки будут продолжены, - заявил губернатор Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

В результате рейда многочисленные нарушения санитарных норм найдены в пяти барах. А в двух из них продавали алкоголь без лицензии. Работа этих заведений приостановлена Роспотребнадзором, помещения опечатаны, алкоголь изъят. Также в одном из баров найдены баллоны с газом, вероятно веселящим. Нарушителям правил грозит штраф до трехсот тысяч рублей.

Кроме того, инспекторы изъяли столы и стулья восьми заведений, устроивших уличные кафе без разрешения.