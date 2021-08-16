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Общество16 августа 2021 17:14

В Петербурге для хозяев опасных собак хотят ввести страховку

Эту инициативу рассмотрят депутаты городского Заксобрания
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге могут ввести обязательную страховку для владельцев опасных собак.

В Петербурге могут ввести обязательную страховку для владельцев опасных собак.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские депутаты Заксобрания рассмотрят инициативу коллег, предложивших ввести в городе обязательное страхование для владельцев собак, включенных в список опасных пород. Парламентарии таким образом реагируют на участившиеся в последнее время случаи, когда какое-нибудь бойцовский пес, чей хозяин забыл надеть на него намордник, загрызает до смерти маленького четвероногого.

Следовательно, от владельцев потенциально опасных собак хотят требовать страхование гражданской ответственности. Если закон утвердят, нарушителям запретят гулять далеко от дома.

- Без исполнения обязанности по страхованию владелец будет лишен права выгуливать собаку за пределами принадлежащей ему огороженной территории. Перечень пород потенциально опасных собак утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2019 года, - сообщает пресс-служба ЗакСа Петербурга.