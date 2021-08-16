Петербуржец случайно убил приятеля, пытаясь его реанимировать

В Петербурге осудили мужчину, который случайно убил приятеля во время реанимации. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге не стали отправлять в колонию жителя Выборгского района, который случайно убил приятеля, пытаясь его реанимировать. Все произошло в апреле 2021 года в квартире одного из домов на Костромском проспекте. Друг осужденного употребил наркотики и упал без сознания. Его товарищ решил импровизировать – начал давить ладонями на грудную клетку и бить по лицу пострадавшего. Позже оказалось, что он своими дилетантскими действиями нанес приятелю тяжелые травмы.

- Подсудимый умышленно и неоднократно ударил и сдавил грудную клетку ладонями с большой кинетической энергией травматического воздействия. Смерть пострадавшего наступила на месте происшествия от закрытой травмы груди с множественными переломами ребер и грудины, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Горе-доктор вину признал и извинился перед родственниками погибшего друга. В итоге суд дал ему год исправительных работ с удержанием 5% от зарплаты в казну государства.