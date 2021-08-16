Серийного насильника арестовали в Санкт-Петербурге

В Петербурге арестовали предполагаемого насильника, напавшего на двух женщин. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге арестовали предполагаемого серийного насильника, который напал на двух женщин в ночь на 14 и 15 августа в Московском районе. Действовал он на проспекте Космонавтов. Сначала 38-летний злоумышленник набросился на 29-летнюю сотрудницу местного бара, которая возвращалась домой. Девушку избили и совершили в отношении нее то, что полиция описывает как «насильственные действия сексуального характера». К счастью, жертва вырвалась и сбежала от мужчины.

А в ночь на 15 августа насильник попытался обесчестить 52-летнюю уборщицу местного медучреждения. В этот раз преступление попало на глаза прохожих, которые не только вызвали на место полицию, но и скрутили злодея.

- 52-летнюю потерпевшую с переломом, ушибами и гематомами, в состоянии средней степени тяжести, госпитализировали бригадой скорой помощи, - добавляют в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В участке полиции и на судебном заседании задержанный заявил, что он не причем и просто проходил мимо. В СИЗО он просидит минимум до 14 октября 2021 года. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее его уже судили за разбой и изнасилования.