Краснокнижную черепаху спасли от нелегальной продажи в Петербурге

В Петербурге спасли от нелегальной продажи черепаху, занесенную в Красную книгу. Фото: пресс-служба СЗУ Росприроднадзора

В Санкт-Петербурге Росприроднадзор и Зоологический институт РАН совместными усилиями спасли краснокнижную черепаху от нелегальной продажи. Средиземноморскую самочку хотел продать мужчина. По его словам, он купил пресмыкающееся совсем недавно, для своей семьи, с помощью сайта бесплатных объявлений. Продавец попытался оправдаться тем, что он и его близкие не справились с содержанием животного.

К счастью, новое объявление о продаже черепахи заметила зоолог Анна Гнетнева из проекта «Красная книга - не продается!». Она договорилась с торговцем встретиться на улице Партизана Германа в Красносельском районе, где к ним вовремя подошли инспекторы Росприроднадзора.

- Черепаху изъяли. Самке приблизительно от 20 до 25 лет. По предварительной оценке, ее изъяли из природы несколько недель назад в Краснодарском крае или Республике Дагестан, где находится естественный ареал вида, - передает пресс-служба СЗУ Росприроднадзора

К слову, черепаха находится в удовлетворительном состоянии, но у нее на теле обнаружили два клеща, а на панцире – грибок. Скоро самку вернуть в природу.