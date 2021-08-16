В Петербурге почти полностью законсервируют ковидный госпиталь в «Ленэкспо»

Госпиталь в "Ленэкспо" законсервируют, за исключением павильона №5. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о практически полной консервации временного госпиталя в «Ленэкспо», где лечат больных коронавирусом. По словам градоначальника, причина тому простая – улучшение эпидситуации в городе. Власти считают, что город постепенно спускается с очень высокого плато по заболеваемости. Количество свободных коек в стационарах растет, поэтому ряд медучреждений возвращают к плановому приему пациентов.

- В ближайшие дни планируется законсервировать мощности госпиталя в «Ленэкспо», за исключением пятого павильона. Но улучшение эпидемической ситуации не значит, что третья волна коронавируса закончилась. 1 800 инфицированных в сутки – это по-прежнему очень много, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного по итогам эфира на «Радио России».

Добавим, что Смольный продолжает агитировать горожан прививаться от COVID-19, надеясь достигнуть коллективного иммунитета перед осенним подъемом заболеваемости.