Бульвар Менделеева в Мурино отдадут на баланс муниципалитета и спасут от застройки

В Мурино придумали, как спасти бульвар Менделеева от застройки. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Муниципальные депутаты Мурино предлагают спасти бульвар Менделеева от застройки путем передачи его в собственность МО. Напомним, недавно местные жители отвоевали участок пешеходной территории у сотрудников ЧОП и рабочих, снимавших там плитку.

В данный момент часть бульвара принадлежит компании «РЕНТА Инвест». После скандала со стройкой ресторанного мола собственнику сделали предложение об обмене участка на земли, что находятся в восточном микрорайоне Мурино. Сейчас ведутся переговоры. В это время никакой застройки на месте точно не будет.

- Нам нужно сделать этот участок настоящей частью бульвара, там должно быть сделано благоустройство, его должен принять на баланс муниципалитета. Мы сегодня находимся в переговорах, - цитируют и.о. зампреда правительства Ленобласти Евгения Барановского в пресс-службе администрации МО «Муринское городское поселение».