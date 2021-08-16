В Ленобласти смягчили правила проведения школьных линеек 1 сентября

В Ленобласти смягчили ковидные ограничения перед 1 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Ленобласти смягчили ограничения по коронавирусу с 16 августа 2021 года. Соответствующие изменения в главном ковидном постановлении подписал губернатор Александр Дрозденко. В частности, в документе уточнили правила проведения школьных линеек 1 сентября. Ранее нормы были жестче. Теперь же торжество может быть в помещении, а не только на улице.

- В «красной» зоне на открытом воздухе – до 500 детей и родителей, в помещении – до 300, в «желтой» зоне – на открытом воздухе до 700 человек, в помещении – до 500, в «зеленой» – без ограничений численности, - сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Кроме этого во всем регионе разрешили работу ярмарок. Чуть выдохнули и цирки шапито – им можно открыться с ограничениями по количеству зрителей: в «красной» зоне до 50% от всех мест, в «желтой» – до 75%, а в «зеленой» без ограничений. Разрешено проводить и массовые мероприятия, но тоже с ограничениями по числу посетителей. В «красной» зоне, например, до 1 тысячи человек. А в «желтой» и «зеленой» зонах одобрили работу детских игровых центров и комнат в ТЦ.