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Дом. Семья16 августа 2021 21:50

Медведи-сладкоежки разграбили пчелиную ферму в Ленобласти

Медведица и медвежонок полакомились медом и были таковы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Медведица с медвежонком разграбили пчелиную ферму в Ленобласти. Фото: vk.com/welomonosovs

Медведица с медвежонком разграбили пчелиную ферму в Ленобласти. Фото: vk.com/welomonosovs

«Банда» медведей-сладкоежек разграбила пчелиную ферму, расположенную на одном из участков в деревне Мазаная Горка, что находится в Волосовском районе Ленобласти. Владелец «медового царства» Алексей посетовал в соцсетях на то, что косолапые сломали домики двух пчелосемей, а другую парочку просто нагло опрокинули. Насекомые в стрессе на время поселились неподалеку в траве.

Судя по следам от когтей, мишки были настроены серьезно. Пчелы намеки поняли и улетели подальше от домика. Фото: vk.com/welomonosovs

Судя по следам от когтей, мишки были настроены серьезно. Пчелы намеки поняли и улетели подальше от домика. Фото: vk.com/welomonosovs

По словам хозяина фермы, хулиганами были медведица с медвежонком. Теперь мужчина вывез «ужин» за 100 километров, так что косолапым придется искать другое место для вкусного перекуса.

- Весело на Мазаной горке, но такое в первый раз! У меня за зиму волки четырех собачек съели. Двоих кобелей в марте волчица съела, разница в неделю. Медведи рядом живут и на участок приходили. В 1,5 км от меня прикормочная для мишек, - написал раздосадованный Алексей в группе «Мы ломоносовцы» во «Вконтакте», прикрепив фотографии с места.