В Ленобласти открыли памятник танкистам, погибшим на Лужском оборонительном рубеже

Памятник танкистам, павшим, на Лужском оборонительном рубеже, открыли в Ленобласти. Фото: предоставлено "КП"

В поселке Беседа, что находится в Волосовском районе Ленобласти, открыли памятник танкистам, которые погибли на Лужском оборонительном рубеже. Для справки, это была система советских укреплений на территории 47-го региона, построенная летом 1941 года. На протяжении 300 километров солдаты старались не допустить прорыва немецких войск. Танковые группы как могли замедлили наступление на Ленинград и пали героями. Теперь их подвиг увековечили.

Собравшиеся на церемонии открытия монумента почтили память погибших воинов минутой молчания.

- Нет большей награды для героически погибших здесь танкистов, чем наша память. Мы должны передать будущим поколениям уникальный генетический код, код победителей, - высказал мнение во время открытия памятника глава Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.