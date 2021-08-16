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Общество16 августа 2021 23:36

Штукатурка посыпалась с Академии художеств в Санкт-Петербурге

Опасный участок на тротуаре огородили
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербургская Академия художеств потеряла немного штукатурки. Фото: "Мойка78"

Петербургская Академия художеств потеряла немного штукатурки. Фото: "Мойка78"

Со здания петербургской Академии художеств имени Репина посыпалась штукатурка. Это заметил журналист «Мойки78». Опасный участок оперативно огородили, чтобы отделочный слой не зацепил прохожих. Здание образовательного учреждения на Университетской набережной является историческим памятником. Лицевой фасад в некоторых местах явно ожидает обновления.

- Штукатурка облупилась прямо на лицевой стороне здания. Куски падают на тротуар. Все, что было решено сделать — огородить место и ждать продолжения. Где еще упадет штукатурка, не знает никто, - пишет издание.

Ранее «Комсомолка» писала о том, как именно здание Биржи собираются превратить в лучший музей геральдики. Пока что состояние памятника, находящегося на реставрации, остается стабильным. Аварийных признаков репортер «КП» не заметила.