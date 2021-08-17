Аномальную жару до +27 градусов обещают в Петербурге 17 августа

17 августа в Петербурге будет жарко. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По утренним ощущениям и не скажешь, но днем в Петербурге ожидается аномальная жара. Воздух прогреется до +27 градусов, но это окажется затишьем перед бурей, ведь к вечеру на город начнет влиять циклон, который принесет ливни и грозы.

- 17 августа условия погоды в Петербурге будет определять теплый сектор циклона, а ближе к вечеру скажется влияние холодного атмосферного фронта. При переменной облачности кратковременные дожди, местами с грозой, будут возможны лишь к концу дня, - сообщает в своем Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Но до вечера солнечные лучи смогут хорошо прогреть воздушные массы, чем и объясняется температура в +25…+27 градусов в Северной столице и +23…+28 по области.

Ветер днем будет юго-восточный, умеренный, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм ртутного столба, что ниже нормы.